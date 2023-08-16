В Измаиле и Рени на Украине прозвучали взрывы

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прозвучали в городах Измаил и Рени на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Других подробностей не приводится. Ранее ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу.