Число погибших в результате столкновений в столице Ливии возросло до 27

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв столкновений вооруженных группировок на южных окраинах ливийской столицы — города Триполи — возросло до 27. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на медиков.

«Число погибших в результате сегодняшних столкновений возросло до 27», — приводит канал заявление ливийского центра неотложной медицинской помощи. Ранее сообщалось о девяти погибших и десятках пострадавших.