Число погибших в результате столкновений в столице Ливии возросло до 27
09:20 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жертв столкновений вооруженных группировок на южных окраинах ливийской столицы — города Триполи — возросло до 27. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на медиков.
«Число погибших в результате сегодняшних столкновений возросло до 27», — приводит канал заявление ливийского центра неотложной медицинской помощи. Ранее сообщалось о девяти погибших и десятках пострадавших.
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