МИ-6 подготовила к отправке в Африку украинский диверсионно-карательный отряд — источник
09:32 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба внешней разведки Великобритании МИ-6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд, состоящий из 100 боевиков украинских нацформирований. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
«Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MИ-6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований», — сообщил собеседник агентства.
По словам источника, Киев в июле отдал указания СБУ, ГУР и Минобороны Украины максимально и оперативно содействовать представителям британской разведки MИ-6 и Специальной авиадесантной службы (SAS) британских ВС в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, которые имеют значительный боевой опыт на «восточном фронте». Данное указание было передано по просьбе Лондона. «Задачей подготовленного британскими спецслужбами украинского подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией», — отметил он.
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