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НОВОСТИ

Силовики хотят получать данные с электронных устройств до решения суда - СМИ

10:00 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», по которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через интернет. Изменения дадут силовикам право быстро и до судебного предписания получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан.

Это ускорит разыскные мероприятия, но может привести к злоупотреблениям.  Коммерсантъ

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