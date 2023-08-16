Силовики хотят получать данные с электронных устройств до решения суда - СМИ
10:00 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», по которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через интернет. Изменения дадут силовикам право быстро и до судебного предписания получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан.
Это ускорит разыскные мероприятия, но может привести к злоупотреблениям. Коммерсантъ
Новости
- 10:32 16.08.2023
- Масса мусора на одного жителя РФ в 2022 году снизилась на 20 кг
- 10:20 16.08.2023
- ВСУ бросили в бой последнее крупное подразделение из резерва - СМИ
- 10:05 16.08.2023
- Продажу алкоголя на летних верандах могут узаконить
- 09:32 16.08.2023
- МИ-6 подготовила к отправке в Африку украинский диверсионно-карательный отряд — источник
- 09:20 16.08.2023
- Число погибших в результате столкновений в столице Ливии возросло до 27
- 09:05 16.08.2023
- В Измаиле и Рени на Украине прозвучали взрывы
- 09:00 16.08.2023
- Средства ПВО РФ уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью
- 22:40 15.08.2023
- В Пентагоне заявили, что у США нет сил в Черном море и что не стремятся к войне с РФ
- 22:10 15.08.2023
- Депутат Бундестага: На соцзащиту денег нет — зато есть на бесконечные поставки оружия на Украину…
- 21:55 15.08.2023
- Госдеп США выразил озабоченность продолжением сближения Китая и России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать