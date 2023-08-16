Продажу алкоголя на летних верандах могут узаконить
10:05 16.08.2023 Источник: Известия
Госдума в сентябре может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Эту информацию «Известиям» подтвердили в профильном комитете нижней палаты парламента, который рекомендовал рассмотреть законопроект в осеннюю сессию.
Законопроект разрешает розничную продажу алкоголя на летних верандах, которые прилегают к стационарному объекту питания, если у него есть лицензия на реализацию спиртных напитков.
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