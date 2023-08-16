ВСУ бросили в бой последнее крупное подразделение из резерва - СМИ

10:20 Источник: Lenta.ru

Киев отправил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это последнее крупное подразделение, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали в резерве, написал в своей статье для издания Forbes обозреватель Дэвид Экс.

«82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker, вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», — отметил он.

Журналист предупредил, что такой шаг является хорошей и плохой новостью для контрнаступления Киева.

«Когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха и ремонта, может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы заменить их», — уточнил Экс.

По его словам, если «русские удержат в Работино свои позиции, то они могут оказаться в состоянии нанести ответный удар украинцам». Lenta.Ru