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Масса мусора на одного жителя РФ в 2022 году снизилась на 20 кг

10:32 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среднестатистический россиянин за 2022 год оставил после себя 312,6 кг мусора, что на 5,7%, или почти на 20 кг, меньше, чем годом ранее. Больше всего твердых коммунальных отходов (ТКО) на жителя образуется в Амурской области, меньше всего — в Бурятии, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

«В регионах масса ТКО на душу населения отличается до шести раз. На первое место по генерации бытового мусора вышла Амурская область (в среднем 652,4 кг на человека), за ней следуют Адыгея (583,3 кг), Чукотский автономный округ (562,1 кг), Магаданская область (557,6 кг), Крым (476,7 кг). Меньше всего мусора в пересчете на одного жителя образуется в Бурятии (115,8 кг), Ингушетии (125,9 кг), Тыве (162 кг), Хакасии (165,6 кг), Дагестане (194,8 кг)», — говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Масса ТКО в пересчете на душу населения в разных регионах может отличаться в несколько раз — на это влияет уровень и структура потребления, наличие соответствующей инфраструктуры для населения и бизнеса, а также степень экологической ответственности потребителей. Больше всего бытового мусора в абсолютном выражении производят самые густонаселенные регионы.

Максимальная масса отходов в 2022 году была образована в Москве и области — около одной пятой всех ТКО страны (19,9%). Далее идут Краснодарский край (4,1% от общей массы), Санкт-Петербург (3,4%), Свердловская и Ростовская области (по 3,2%), Татарстан (2,8%), Самарская область и Башкирия (по 2,5%), замыкают десятку Воронежская и Нижегородская области (по 2,1%). Наименьший удельный вес в общероссийской массе отходов имеют Ненецкий автономный округ (0,03%), Чукотка (0,06%), Еврейская автономная область (0,09%), Алтай и Тува (по 0,12%), Ингушетия (0,14%), Магаданская область (0,16%), Калмыкия и Хакасия (0,19%), а также Бурятия (0,25%).

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