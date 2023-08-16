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Байдена контролирует Украина и ряд других стран - Трамп

11:00 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что действующего американского лидера Джо Байдена «контролирует Украина» и ряд других государств, от которых хозяин Белого дома получил миллионы долларов.

«Джо Байден полностью контролируется Китаем, Украиной и несколькими другими странами. Они знают о нем все, о всех его ошибках», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Бывший хозяин Белого дома также назвал Байдена «скомпрометированным» президентом, «который ведет страну в ад».

По словам Трампа, семья Байдена получила более $20 млн от иностранных государств и сейчас действующего президента США «шантажируют».

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