Два батальона ВСУ отказались наступать на запорожском направлении — Балицкий

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие двух аэромобильных батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в количестве около 500 человек отказались принимать участие в наступательных действиях на запорожском участке линии боевого соприкосновения. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Только что мне поступила информация, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций. Это порядка 500 человек», — говорится в сообщении.