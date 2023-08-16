Два батальона ВСУ отказались наступать на запорожском направлении — Балицкий
11:05 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие двух аэромобильных батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в количестве около 500 человек отказались принимать участие в наступательных действиях на запорожском участке линии боевого соприкосновения. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Только что мне поступила информация, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций. Это порядка 500 человек», — говорится в сообщении.
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