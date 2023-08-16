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НОВОСТИ

Китай и Индия пообещали сохранять мир на спорных территориях

11:20 16.08.2023 Источник: Интерфакс

Командование Китая и Индии по итогам 19-го раунда переговоров, прошедших 14 и 15 августа, пообещали сохранять мир на Линии фактического контроля (ЛАК) между странами, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минобороны КНР.

"Стороны договорились поддерживать мир и спокойствие на пограничных территориях", - говорится в заявлении.

ЛАК является границей стран де-факто, она признана юридически в соглашениях между Китаем и Индией.

Кроме того, стороны пришли к согласию о необходимости решения спорных вопросов в кратчайшие сроки и "о поддержании динамики диалога и переговоров через военные и дипломатические каналы".

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