Израиль и Парагвай согласовали перенос посольства страны в Иерусалим

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и президент Парагвая Сантьяго Пенья согласовали возвращение посольства этой страны в Иерусалим из Тель-Авива до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

«Министр иностранных дел Израиля встретился в Асунсьоне с новым президентом Парагвая через несколько часов после торжественной церемонии его инаугурации. Коэн и Пенья согласовали, что уже в этом году Парагвай перенесет свое посольство в Иерусалим», — говорится в заявлении. Коэн пригласил парагвайского лидера «приехать в Израиль на открытие посольства в Иерусалиме, и тот ответил, что намерен воспользоваться этим приглашением и посетить Израиль уже в этом году», сообщили в пресс-службе. В израильском МИД добавили, что «Израиль вновь откроет свое посольство в Асунсьоне».