0
0
38
НОВОСТИ

Израиль и Парагвай согласовали перенос посольства страны в Иерусалим

12:20 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и президент Парагвая Сантьяго Пенья согласовали возвращение посольства этой страны в Иерусалим из Тель-Авива до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

«Министр иностранных дел Израиля встретился в Асунсьоне с новым президентом Парагвая через несколько часов после торжественной церемонии его инаугурации. Коэн и Пенья согласовали, что уже в этом году Парагвай перенесет свое посольство в Иерусалим», — говорится в заявлении. Коэн пригласил парагвайского лидера «приехать в Израиль на открытие посольства в Иерусалиме, и тот ответил, что намерен воспользоваться этим приглашением и посетить Израиль уже в этом году», сообщили в пресс-службе. В израильском МИД добавили, что «Израиль вновь откроет свое посольство в Асунсьоне».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 16.08.2023
Запад может усилить давление на Турцию в вопросе исполнения конвенции Монтрё — источник
0
7
12:05 16.08.2023
В Мариуполе рассказали, как диверсанты минировали школу после начала учебного процесса
0
73
12:00 16.08.2023
При взрыве на месторождении в Югре погибли два человека
0
88
11:55 16.08.2023
Собянин: Бюджет Москвы сохраняет свою социальную направленность
0
68
11:32 16.08.2023
В Эстонии намерены ограничить право голоса проживающих в стране граждан РФ и Белоруссии
0
142
11:20 16.08.2023
Китай и Индия пообещали сохранять мир на спорных территориях
0
151
11:05 16.08.2023
Два батальона ВСУ отказались наступать на запорожском направлении — Балицкий
0
189
11:00 16.08.2023
Байдена контролирует Украина и ряд других стран - Трамп
0
168
10:32 16.08.2023
Масса мусора на одного жителя РФ в 2022 году снизилась на 20 кг
0
207
10:20 16.08.2023
ВСУ бросили в бой последнее крупное подразделение из резерва - СМИ
0
257

Возврат к списку