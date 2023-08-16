Израиль и Парагвай согласовали перенос посольства страны в Иерусалим
12:20 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и президент Парагвая Сантьяго Пенья согласовали возвращение посольства этой страны в Иерусалим из Тель-Авива до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.
«Министр иностранных дел Израиля встретился в Асунсьоне с новым президентом Парагвая через несколько часов после торжественной церемонии его инаугурации. Коэн и Пенья согласовали, что уже в этом году Парагвай перенесет свое посольство в Иерусалим», — говорится в заявлении. Коэн пригласил парагвайского лидера «приехать в Израиль на открытие посольства в Иерусалиме, и тот ответил, что намерен воспользоваться этим приглашением и посетить Израиль уже в этом году», сообщили в пресс-службе. В израильском МИД добавили, что «Израиль вновь откроет свое посольство в Асунсьоне».
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