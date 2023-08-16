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В Мариуполе рассказали, как диверсанты минировали школу после начала учебного процесса

12:05 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские диверсанты в Мариуполе минировали школу сразу после возобновления учебного процесса в апреле прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в управлении образования администрации города.

«Учебный процесс у нас начался в апреле 2022 года, когда в городе еще гремели звуки войны. Это была школа в Западном микрорайоне, которая уцелела и первой начала учебный процесс. Сначала туда зашли саперы. Тщательно и кропотливо несколько раз отработали школу, двор и окрестности. Затем туда вошли дети. И уже после мы стали находить взрывчатку, гранаты и прочее там, где этого точно не было ранее. Очевидно, кто это делал и зачем», — сказали в управлении.

Там уточнили, что речь идет о растяжках и разного рода взрывчатке, которые были неоднократно обнаружены на территории школы. «Ежедневно учебный процесс начинался с обследования саперами, которые периодически находили и обезвреживали „сюрпризы“, — добавили в управлении.

Благодаря строгому контролю педагогов и саперных подразделений никто не пострадал.

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