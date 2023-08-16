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При взрыве на месторождении в Югре погибли два человека

12:00 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших при взрыве на нефтегазовом месторождении в Югре выросло с одного до двух. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента здравоохранения региона.

«За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное и боролись за жизнь пациента, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сказано в сообщении.

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