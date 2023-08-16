При взрыве на месторождении в Югре погибли два человека
12:00 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество погибших при взрыве на нефтегазовом месторождении в Югре выросло с одного до двух. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента здравоохранения региона.
«За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное и боролись за жизнь пациента, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сказано в сообщении.
Новости
- 12:20 16.08.2023
- Израиль и Парагвай согласовали перенос посольства страны в Иерусалим
- 12:05 16.08.2023
- В Мариуполе рассказали, как диверсанты минировали школу после начала учебного процесса
- 11:55 16.08.2023
- Собянин: Бюджет Москвы сохраняет свою социальную направленность
- 11:32 16.08.2023
- В Эстонии намерены ограничить право голоса проживающих в стране граждан РФ и Белоруссии
- 11:20 16.08.2023
- Китай и Индия пообещали сохранять мир на спорных территориях
- 11:05 16.08.2023
- Два батальона ВСУ отказались наступать на запорожском направлении — Балицкий
- 11:00 16.08.2023
- Байдена контролирует Украина и ряд других стран - Трамп
- 10:32 16.08.2023
- Масса мусора на одного жителя РФ в 2022 году снизилась на 20 кг
- 10:20 16.08.2023
- ВСУ бросили в бой последнее крупное подразделение из резерва - СМИ
- 10:05 16.08.2023
- Продажу алкоголя на летних верандах могут узаконить
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать