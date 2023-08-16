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Запад может усилить давление на Турцию в вопросе исполнения конвенции Монтрё — источник

12:32 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны могут усилить давление на Турцию по вопросу регулирования прохода проливов в рамках конвенции Монтрё, чтобы возобновить экспорт зерна из Украины. Об этом ТАСС сказал турецкий источник.

«Запад высказывает следующую идею. Да, Турция исполняет условия конвенции Монтрё. Но пусть торговые суда, которые участвуют в зерновой сделке, сопровождают до украинских портов корабли НАТО и других западных стран. Но в таком случае ситуация резко ухудшится, и конфликт между Украиной и Россией в Черном море перерастет в мировой. И на Турцию усиливается и может усилиться в дальнейшем давление в контексте этой идеи. Такое опасение существует», — сказал собеседник агентства.

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