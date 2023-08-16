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Собянин: Бюджет Москвы сохраняет свою социальную направленность

11:55 16.08.2023

В Москва сохраняется социальная направленность бюджетной политики, заявил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин, встречаясь со сторонниками и доверенными лицами в своем общественном штабе на улице Покровка.

«Большая часть бюджета – это, как мы с вами всегда говорили об этом и договаривались и придерживаемся этого, это социальный бюджет, который направлен на здравоохранение, образование, культуру, социальную политику и так далее, - заявил политик. - То есть то, что касается социальной поддержки москвичей».

Как отметил Собянин, с 2010 года объем финансирования социальной поддержки москвичей удалось довести практически до 600 млрд рублей.

Напомним, выборы мэра состоятся в Москве 8-10 сентября. Горожане смогут отдать свой голос лично на избирательных участках и в онлайн-формате. Всего зарегистрировано пять кандидатов - от партий «Единая Россия» (Сергей Собянин), ЛДПР (Борис Чернышов), «Новые люди» (Владислав Даванков), «Справедливая Россия – За правду» (Дмитрий Гусев) и КПРФ (Леонид Зюганов).

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