Собянин: Обновленные городские рынки и ярмарки стали новым брендом столицы
12:38 16.08.2023
Московские рынки и ярмарки превратились в новый бренд столицы РФ, заявил кандидат в мэры Сергей Собянин, встречаясь со сторонниками и доверенными лицами в своем общественном штабе на Покровке.
«Решили, почему мы не можем сделать наши рынки такими же..., чтобы чистота была, порядок. Я считаю, что нам во многом это удалось, сделали новый бренд московских ярмарок, который близок к тому, что задумали», – отметил политик.
По его мнению, в мегаполисе формируется доступная инфраструктура для отдыха горожан. В частности, зимой во многих парках действуют катки с искусственным льдом, летом – открываются зоны отдыха у воды.
Напомним, выборы мэра состоятся в Москве 8-10 сентября. Горожане смогут отдать свой голос лично на избирательных участках и в онлайн-формате. Всего зарегистрировано пять кандидатов - от партий «Единая Россия» (Сергей Собянин), ЛДПР (Борис Чернышов), «Новые люди» (Владислав Даванков), «Справедливая Россия – За правду» (Дмитрий Гусев) и КПРФ (Леонид Зюганов).
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