Франция стала третьей страной в мире по числу миллионеров

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 2,8 млн человек, состояние которых превышает 1 млн долларов, проживают во Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По подсчетам швейцарского банка UBS за 2022 год, на которые ссылается телеканал, во Франции проживает 4,8% от общего числа миллионеров. Лидируют в этом рейтинге США, где проживает 38,2% миллионеров (22,7 млн человек), на втором месте расположился Китай с показателем 10,5% (6,23 млн человек).

Как указывает телеканал, Франция «впервые заняла третью строчку, обогнав Японию, Германию и Великобританию». Республика поднялась в рейтинге в связи с тем, что в перечисленных странах по итогам прошлого года значительно сократилось число миллионеров. Так, в Японии оно уменьшилось на 466 тыс. человек, в Великобритании — на 439 тыс., а в Германии — на 253 тыс.

Франции удалось не только не поддаться общей тенденции к сокращению числа миллионеров, уточняет BFMTV, но и даже незначительно увеличить их число (всего на 25 человек).

По данным экономистов, за прошлый год в мире число людей, состояние которых превышает 1 млн долларов, снизилось на 3,5 млн человек. Такая ситуация наблюдается впервые с 2008 года, подчеркивает телеканал, связывая ее с инфляцией, ростом процентных ставок и падением некоторых валют по сравнению с долларом.