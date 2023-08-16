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НОВОСТИ

Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Крымом

13:05 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российскими средствами ПВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Республики Крым», — отметили в ведомстве.

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