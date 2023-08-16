Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск
13:20 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу прибыл с трехдневным официальным визитом в Белоруссию с целью обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.
«Начался официальный визит в Республику Беларусь члена Центрального военного совета, Госсовета, министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Ли Шанфу», — говорится в сообщении. В аэропорту Минска его встретил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
Ли Шанфу прибыл в Минск из России, где принимал участие в XI Московской конференции по международной безопасности, проходившей в подмосковном парке «Патриот». Это первый визит столь высокого уровня по линии военного сотрудничества Китая и Белоруссии за последние пять лет. Как ожидается, представители оборонных ведомств двух стран наметят направления сотрудничества на ближайшую перспективу и обменяются мнениями о текущем положении в сфере международной и региональной безопасности.
Ли Шанфу в предыдущий раз встречался с белорусским коллегой в конце апреля в рамках заседания министров обороны ШОС.
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