0
0
94
НОВОСТИ

Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск

13:20 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу прибыл с трехдневным официальным визитом в Белоруссию с целью обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

«Начался официальный визит в Республику Беларусь члена Центрального военного совета, Госсовета, министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Ли Шанфу», — говорится в сообщении. В аэропорту Минска его встретил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Ли Шанфу прибыл в Минск из России, где принимал участие в XI Московской конференции по международной безопасности, проходившей в подмосковном парке «Патриот». Это первый визит столь высокого уровня по линии военного сотрудничества Китая и Белоруссии за последние пять лет. Как ожидается, представители оборонных ведомств двух стран наметят направления сотрудничества на ближайшую перспективу и обменяются мнениями о текущем положении в сфере международной и региональной безопасности.

Ли Шанфу в предыдущий раз встречался с белорусским коллегой в конце апреля в рамках заседания министров обороны ШОС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:43 16.08.2023
Сергей Собянин: В среднем в Москве ежегодно вводится около 4 миллионов квадратных метров жилья
0
5
13:32 16.08.2023
Байден забыл название гавайского острова, пострадавшего от пожаров
0
69
13:05 16.08.2023
Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Крымом
0
119
13:00 16.08.2023
Франция стала третьей страной в мире по числу миллионеров
0
113
12:38 16.08.2023
Собянин: Обновленные городские рынки и ярмарки стали новым брендом столицы
0
147
12:32 16.08.2023
Запад может усилить давление на Турцию в вопросе исполнения конвенции Монтрё — источник
0
194
12:20 16.08.2023
Израиль и Парагвай согласовали перенос посольства страны в Иерусалим
0
160
12:05 16.08.2023
В Мариуполе рассказали, как диверсанты минировали школу после начала учебного процесса
0
205
12:00 16.08.2023
При взрыве на месторождении в Югре погибли два человека
0
207
11:55 16.08.2023
Собянин: Бюджет Москвы сохраняет свою социальную направленность
0
175

Возврат к списку