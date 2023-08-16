Байден забыл название гавайского острова, пострадавшего от пожаров
13:32 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден забыл название гавайского острова Мауи, серьезно пострадавшего от лесных пожаров, во время публичного выступления в штате Висконсин.
«Военные вертолеты принимали участие в тушении пожаров на Большом острове, потому что на Большом острове продолжает что-то гореть», — сказал Байден во время выступления, которое транслировалось на сайте Белого дома. Большим островом принято называть Гавайи — крупнейший остров Гавайского архипелага, в то время как стихийное бедствие обрушилось на соседний и меньший по размерам остров Мауи. Байден отметил, что вскоре посетит пострадавший остров, однако конкретную дату не назвал.
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