Байден забыл название гавайского острова, пострадавшего от пожаров

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден забыл название гавайского острова Мауи, серьезно пострадавшего от лесных пожаров, во время публичного выступления в штате Висконсин.

«Военные вертолеты принимали участие в тушении пожаров на Большом острове, потому что на Большом острове продолжает что-то гореть», — сказал Байден во время выступления, которое транслировалось на сайте Белого дома. Большим островом принято называть Гавайи — крупнейший остров Гавайского архипелага, в то время как стихийное бедствие обрушилось на соседний и меньший по размерам остров Мауи. Байден отметил, что вскоре посетит пострадавший остров, однако конкретную дату не назвал.