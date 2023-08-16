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Военные власти Одесской области потребовали изъять «излишки» местных бюджетов на нужды ВСУ

14:00 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одесская областная военная администрация (ОВА) потребовала перечислить на военные нужды «свободные средства» из местных бюджетов. Об этом сообщает издание «Новости Одессы», публикуя фотографии оригиналов писем ОВА в местные общины.

При этом, указывает издание, для каждого муниципалитета установлены объемы «излишков», которые должны быть перечислены. Общая сумма для Одесской области установлена примерно в 1 млрд гривен (более $27 млн). Объясняются эти поборы «необходимостью обеспечения материально-технической базы ВСУ».

По данным ряда украинских СМИ, офис президента Украины дал указания о подобных «изъятиях излишков» во все регионы страны.

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