Военные власти Одесской области потребовали изъять «излишки» местных бюджетов на нужды ВСУ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одесская областная военная администрация (ОВА) потребовала перечислить на военные нужды «свободные средства» из местных бюджетов. Об этом сообщает издание «Новости Одессы», публикуя фотографии оригиналов писем ОВА в местные общины.

При этом, указывает издание, для каждого муниципалитета установлены объемы «излишков», которые должны быть перечислены. Общая сумма для Одесской области установлена примерно в 1 млрд гривен (более $27 млн). Объясняются эти поборы «необходимостью обеспечения материально-технической базы ВСУ».

По данным ряда украинских СМИ, офис президента Украины дал указания о подобных «изъятиях излишков» во все регионы страны.