Сергей Собянин: В среднем в Москве ежегодно вводится около 4 миллионов квадратных метров жилья
13:43 16.08.2023
В Москве ежегодно вводится в эксплуатацию примерно 4 млн кв. м жилья. По словам кандидата в мэры столицы Сергея Собянина, этот показатель держится уже несколько лет. «Если посмотреть, сколько мы строим: много или мало. Вот за последние 10 лет, 12, мы в среднем вводили 4 млн кв. м, это немало», – заявил политик на встрече со своими сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.
Собянин напомнил, что в Москве активно идет программа реновации жилищного фонда. «Мы сейчас переселяем или уже переселили 127 тыс. человек», – сообщил политик.
Как уже сообщала «Независимая газета», выборы мэра состоятся в Москве 8-10 сентября. Горожане смогут отдать свой голос лично на избирательных участках и в онлайн-формате. Участвовать в выборах намерены пять кандидатов: Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).
Новости
- 14:00 16.08.2023
- Военные власти Одесской области потребовали изъять «излишки» местных бюджетов на нужды ВСУ
- 13:32 16.08.2023
- Байден забыл название гавайского острова, пострадавшего от пожаров
- 13:20 16.08.2023
- Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск
- 13:05 16.08.2023
- Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Крымом
- 13:00 16.08.2023
- Франция стала третьей страной в мире по числу миллионеров
- 12:38 16.08.2023
- Собянин: Обновленные городские рынки и ярмарки стали новым брендом столицы
- 12:32 16.08.2023
- Запад может усилить давление на Турцию в вопросе исполнения конвенции Монтрё — источник
- 12:20 16.08.2023
- Израиль и Парагвай согласовали перенос посольства страны в Иерусалим
- 12:05 16.08.2023
- В Мариуполе рассказали, как диверсанты минировали школу после начала учебного процесса
- 12:00 16.08.2023
- При взрыве на месторождении в Югре погибли два человека
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать