Сергей Собянин: В среднем в Москве ежегодно вводится около 4 миллионов квадратных метров жилья

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В Москве ежегодно вводится в эксплуатацию примерно 4 млн кв. м жилья. По словам кандидата в мэры столицы Сергея Собянина, этот показатель держится уже несколько лет. «Если посмотреть, сколько мы строим: много или мало. Вот за последние 10 лет, 12, мы в среднем вводили 4 млн кв. м, это немало», – заявил политик на встрече со своими сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.

Собянин напомнил, что в Москве активно идет программа реновации жилищного фонда. «Мы сейчас переселяем или уже переселили 127 тыс. человек», – сообщил политик.

Как уже сообщала «Независимая газета», выборы мэра состоятся в Москве 8-10 сентября. Горожане смогут отдать свой голос лично на избирательных участках и в онлайн-формате. Участвовать в выборах намерены пять кандидатов: Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).