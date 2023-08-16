Швеция не удовлетворила ни одного запроса Турции на выдачу террористов — турецкий Минюст

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция пока не удовлетворила ни один из 28 запросов Турции на выдачу террористов. Об этом сообщил в эфире телеканала A Haber турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч.

«Мы направили Швеции 28 запросов о выдаче связанных с террористическими организациями лиц. На 22 из них, к сожалению, поступил отказ. Девять запросов касались членов Рабочей партии Курдистана, восемь — террористической организации ФЕТО, пять — членов других организаций. Три запроса получили отказ по причине смерти фигурантов или подобных обстоятельств. Три запроса — в ожидании ответа. Но судебные органы Швеции уже сообщили об отрицательном решении по этим запросам», — сказал министр.



Тунч напомнил, что Швеция заявляет о намерении стать частью НАТО и партнером Турции в альянсе. «В повестке нашего парламента будет этот вопрос, одобрение заявки. И парламент при обсуждении будет учитывать все нюансы. Наши ожидания от Швеции понятны: мы ждем, что Стокгольм будет выдавать нам террористов. Но движения в этом вопросе нет», — сказал министр.

