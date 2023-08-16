Швеция не удовлетворила ни одного запроса Турции на выдачу террористов — турецкий Минюст
14:12 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швеция пока не удовлетворила ни один из 28 запросов Турции на выдачу террористов. Об этом сообщил в эфире телеканала A Haber турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч.
«Мы направили Швеции 28 запросов о выдаче связанных с террористическими организациями лиц. На 22 из них, к сожалению, поступил отказ. Девять запросов касались членов Рабочей партии Курдистана, восемь — террористической организации ФЕТО, пять — членов других организаций. Три запроса получили отказ по причине смерти фигурантов или подобных обстоятельств. Три запроса — в ожидании ответа. Но судебные органы Швеции уже сообщили об отрицательном решении по этим запросам», — сказал министр.
Тунч напомнил, что Швеция заявляет о намерении стать частью НАТО и партнером Турции в альянсе. «В повестке нашего парламента будет этот вопрос, одобрение заявки. И парламент при обсуждении будет учитывать все нюансы. Наши ожидания от Швеции понятны: мы ждем, что Стокгольм будет выдавать нам террористов. Но движения в этом вопросе нет», — сказал министр.
НОВОСТИ
- 15:32 16.08.2023
- ВСУ с начала августа потеряли до 100 человек при попытках переправиться на Херсонщине
- 13:05 16.08.2023
- Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Крымом
- 11:05 16.08.2023
- Два батальона ВСУ отказались наступать на запорожском направлении — Балицкий
- 10:20 16.08.2023
- ВСУ бросили в бой последнее крупное подразделение из резерва - СМИ
- 09:00 16.08.2023
- Средства ПВО РФ уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью
- 22:40 15.08.2023
- В Пентагоне заявили, что у США нет сил в Черном море и что не стремятся к войне с РФ
- 17:12 15.08.2023
- Минобороны впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG
- 17:00 15.08.2023
- США развернули в АТР 400 тыс. военных, до 1 тыс. самолетов, 130 кораблей — глава ГРУ
- 14:32 15.08.2023
- Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область
- 13:20 15.08.2023
- Запад активно готовится к прямому военному столкновению — глава Минобороны Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать