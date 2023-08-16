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Глава СПЧ предлагает запретить брать в школы детей, не владеющих русским языком

14:32 16.08.2023 Источник: Интерфакс

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил внести в законодательство изменения, запрещающие принимать в школы детей, не знающих русский язык, а также обучать детей из семей мигрантов русскому в специальных центрах.

"По поводу детей в школе - сегодня закон не позволяет не принимать детей в школу. Значит, надо изменить закон. И в законе должно быть два обстоятельства - не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучение русскому языку в специализированном центре", - сказал Фадеев в среду на пресс-конференции, посвященной миграционному законодательству.

Он выразил уверенность, что соответствующие изменения помогут "выполнить Конституцию, обучить ребенка, и дать ему возможность учиться в школе нормально".

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