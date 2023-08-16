Запад стремится заработать на украинском конфликте и не заинтересован в мире — Медведев
15:00 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, он стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса, заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, это все лукавая позиция. Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов», — сказал Медведев в ходе посещения форума «Армия-2023».
По его словам, российские военнослужащие «очень успешно сжигают» поставленную Западом технику и будут продолжать это делать. На фоне потерь Запад периодически возобновляет «разговоры о том, что нужно вернуться за стол переговоров, найти какие-то компромиссы», отметил зампред Совбеза РФ.
«Но нужно понимать, что это только часть истории, а другая часть истории заключается в том, что американский военно-промышленный комплекс, да и европейский тоже, на этом зарабатывают деньги. И для них это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину. Поэтому они на этой войне зарабатывают», — пояснил Медведев.
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