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НОВОСТИ

Правительство талибов в Афганистане объявило деятельность политических партий незаконной

15:12 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деятельность политических партий противоречит законам шариата и находится под запретом на территории Афганистане. С таким заявлением выступил и. о. министра юстиции в правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) Абдул Хаким Исхакзай, также известный как Абдул Хаким Шари.

«Деятельность политических партий в Афганистане категорически запрещены, поскольку они противоречат нормам шариата и не защищают интересы народа, — приводит его слова Bakhtar News Agency (BNA). — Кроме того, самому народу Афганистана также не нужна деятельность этих партий».

Издание «Хашт-э субх» утверждает со ссылкой на экспертов, что талибы рассматривают политические партии как один из факторов дестабилизации своей системы и именно поэтому запрещают их деятельность.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

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