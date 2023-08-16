ВСУ с начала августа потеряли до 100 человек при попытках переправиться на Херсонщине
15:32 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 1 по 15 августа потеряли на херсонском направлении убитыми и ранеными около 400 человек, в том числе до 100 солдат при попытках переправиться через Днепр. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 18 гаубиц ВСУ, 22 миномета, три САУ, одна РСЗО «Град», сообщил в среду в своем телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Киевский режим продолжает бросать на убой на наши позиции в Херсонской области личный состав своих вооруженных формирований. По официальной информации, с 1 по 15 августа на Херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков. Причем из них до 100 — в лодках при попытках переправиться или высадиться на наш берег», — написал он.
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