ВСУ с начала августа потеряли до 100 человек при попытках переправиться на Херсонщине

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 1 по 15 августа потеряли на херсонском направлении убитыми и ранеными около 400 человек, в том числе до 100 солдат при попытках переправиться через Днепр. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 18 гаубиц ВСУ, 22 миномета, три САУ, одна РСЗО «Град», сообщил в среду в своем телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевский режим продолжает бросать на убой на наши позиции в Херсонской области личный состав своих вооруженных формирований. По официальной информации, с 1 по 15 августа на Херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков. Причем из них до 100 — в лодках при попытках переправиться или высадиться на наш берег», — написал он.