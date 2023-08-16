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Африканский союз выступил против военного решения ситуации в Нигере — Le Monde

16:00 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Африканский союз отверг военного решения ситуации в Нигере, выразив таким образом несогласие с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на дипломатические источники.

Как указывает издание, в ходе состоявшегося заседания Совета мира и безопасности Африканского союза 14 августа «было принято решение отвергнуть применение силы против мятежников в Нигере». Как ожидается, эта позиция будет официально подтверждена в коммюнике, которое планируется опубликовать в течение среды, сообщает Le Monde.

Таким образом, Африканский союз, указывает газета, «выражает несогласие с ЭКОВАС, которое, считая мирный диалог приоритетом, привело в готовность свои вооруженных формирования».

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