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В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ, четверо уничтожены

16:12 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ при поддержке подразделений Минобороны пресекла попытку проникновения украинской диверсионной группы в Брянской области, четверо диверсантов уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», — сообщили в ЦОС.

У диверсантов обнаружены дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории, сообщили в ФСБ.

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