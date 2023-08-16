В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ, четверо уничтожены

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ при поддержке подразделений Минобороны пресекла попытку проникновения украинской диверсионной группы в Брянской области, четверо диверсантов уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», — сообщили в ЦОС.

У диверсантов обнаружены дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории, сообщили в ФСБ.