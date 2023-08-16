В СФ предлагают ввести до 3 лет лишения свободы за публикацию видео атак дронов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству подготовили поправки о введении штрафов до 500 тыс. рублей либо лишении свободы до трех лет в случае рецидива за распространение информации, позволяющей идентифицировать дислокацию Вооруженных сил РФ, включая фото и видео применения дронов. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Андрей Клишас.

«Законопроекты дополняют Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс России новыми статьями, устанавливающими ответственность за публичное распространение информации, в том числе фото- или видеоматериалов, позволяющих идентифицировать место нахождения Вооруженных сил РФ, военной, гуманитарной и стратегической инфраструктуры, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений, а также информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории РФ, о перемещении и использовании вооруженными силами оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения», — рассказал сенатор.

По его словам, предусмотренные законопроектами санкции за такие нарушения аналогичны мерам ответственности, установленным за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.