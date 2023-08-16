0
0
67
НОВОСТИ

В СФ предлагают ввести до 3 лет лишения свободы за публикацию видео атак дронов

16:32 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству подготовили поправки о введении штрафов до 500 тыс. рублей либо лишении свободы до трех лет в случае рецидива за распространение информации, позволяющей идентифицировать дислокацию Вооруженных сил РФ, включая фото и видео применения дронов. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Андрей Клишас.

«Законопроекты дополняют Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс России новыми статьями, устанавливающими ответственность за публичное распространение информации, в том числе фото- или видеоматериалов, позволяющих идентифицировать место нахождения Вооруженных сил РФ, военной, гуманитарной и стратегической инфраструктуры, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений, а также информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории РФ, о перемещении и использовании вооруженными силами оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения», — рассказал сенатор.

По его словам, предусмотренные законопроектами санкции за такие нарушения аналогичны мерам ответственности, установленным за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 16.08.2023
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 104 рублей
0
17
16:50 16.08.2023
Мэр Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"
0
35
16:41 16.08.2023
Сергей Собянин: Четыре улицы Москвы назовем в честь легенд "Спартака"
0
54
16:12 16.08.2023
В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ, четверо уничтожены
0
118
16:00 16.08.2023
Африканский союз выступил против военного решения ситуации в Нигере — Le Monde
0
124
15:32 16.08.2023
ВСУ с начала августа потеряли до 100 человек при попытках переправиться на Херсонщине
0
162
15:12 16.08.2023
Правительство талибов в Афганистане объявило деятельность политических партий незаконной
0
186
15:00 16.08.2023
Запад стремится заработать на украинском конфликте и не заинтересован в мире — Медведев
0
206
14:32 16.08.2023
Глава СПЧ предлагает запретить брать в школы детей, не владеющих русским языком
0
292
14:12 16.08.2023
Швеция не удовлетворила ни одного запроса Турции на выдачу террористов — турецкий Минюст
0
282

Возврат к списку