Сергей Собянин: Четыре улицы Москвы назовем в честь легенд "Спартака"
16:41 16.08.2023
Для восьми улиц, двух бульваров и набережной в московском Покровском-Стрешневе выбраны названия. По словам мэра Сергея Собянина, наименования определяли жители столицы в ходе голосования в системе электронных опросов «Активный гражданин».
«Четыре улицы названо в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба «Спартак»: улица Братьев Старостиных, улица Константина Бескова, улица Федора Черенкова, улица Николая Озерова», – сообщил глава города у себя в Telegram-канале.
А районе Тушинского аэрополя выбранные горожанами названия оказались связаны с летной тематикой. Это улица Спортивной Авиации, улица Виражная, улица Аэроклубная, улица Пилотажная, Небесный бульвар и Чкаловский бульвар.
Кроме того, еще два названия - улица Летная и улица Игоря Нетто - были утверждены нормативно-правовыми актами Москвы. А проезд вдоль берега Москвы-реки теперь называется Покровской набережной.
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