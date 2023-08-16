17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 104 рублей впервые с 4 августа 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16:13 мск, евро снижался на 1,96% и находился на уровне 103,94 руб.

К 16:22 мск курс евро снижался на 1,92% и находился на уровне 103,98 руб., доллар находился на отметке 95,36 руб. (-1,79%). В то же время юань терял 2% и находился на уровне 12,979 руб.