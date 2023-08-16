Поставки в войска ракет для «Искандеров» выросли в несколько раз с начала СВО
17:12 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» выросли в несколько раз с начала спецоперации. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Конструкторского бюро машиностроения Сергей Питиков.
«Поставки выросли в несколько раз», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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