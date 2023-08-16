0
0
127
НОВОСТИ

Поставки в войска ракет для «Искандеров» выросли в несколько раз с начала СВО

17:12 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» выросли в несколько раз с начала спецоперации. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Конструкторского бюро машиностроения Сергей Питиков.

«Поставки выросли в несколько раз», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:07 16.08.2023
Госкорпорация Ростех и блогер Рыбарь представили серию тематических артов в поддержку работников ОПК
0
66
17:40 16.08.2023
Армия Тайваня испытала секретную крылатую ракету
0
105
17:22 16.08.2023
Первый этап переселения по программе реновации на северо-востоке Москвы выполнен на 60%
0
132
17:00 16.08.2023
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 104 рублей
0
162
16:50 16.08.2023
Мэр Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"
0
172
16:41 16.08.2023
Сергей Собянин: Четыре улицы Москвы назовем в честь легенд "Спартака"
0
175
16:32 16.08.2023
В СФ предлагают ввести до 3 лет лишения свободы за публикацию видео атак дронов
0
215
16:12 16.08.2023
В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ, четверо уничтожены
0
241
16:00 16.08.2023
Африканский союз выступил против военного решения ситуации в Нигере — Le Monde
0
243
15:32 16.08.2023
ВСУ с начала августа потеряли до 100 человек при попытках переправиться на Херсонщине
0
249

Возврат к списку