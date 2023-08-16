0
0
59
НОВОСТИ

Армия Тайваня испытала секретную крылатую ракету

17:40 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС Тайваня провели учебные стрельбы секретной крылатой ракетой HF-2E («Сюнфэн-2-и», другое название «Сюншэн») дальностью до 1,2 тыс. км. Об этом сообщил информационный портал «Ляньхэ синьвэньван».

По его данным, запуск был произведен перед рассветом с базы Цзюпэн. После старта произошло отделение стартового твердотопливного ракетного двигателя, после чего был запущен маршевый турбореактивный двигатель. Как отмечает издание, полет продлился более часа, испытания, вероятно, были успешными.

Как отмечает портал, это было первое испытание HF-2E в ходе учений, хотя ракета стоит на вооружении уже около 20 лет. Вооруженные силы острова все это время в целях секретности использовали условное название HF-2E для обозначения «Сюншэн». Таким образом создавалось впечатление, что она является модификацией противокорабельной крылатой ракеты HF-2 («Сюнфэн-2»), хотя они обладают принципиально разными конструкциями и характеристиками.

По данным «Ляньхэ синьвэньван», HF-2E является аналогом американской крылатой ракеты Tomahawk. Запуск производился с мобильной наземной пусковой установки.

Разработка HF-2E велась с строжайшей секретности с 2000-х. Впервые факт наличия такого вида вооружений был официально подтвержден в докладе оборонного ведомства законодательному органу острова лишь в марте 2022 года. Количество таких ракет на вооружении армии Тайваня остается неизвестным, однако в документе указывалось, что общее производство HF-2 и HF-2E, сборка которых ведется на одной линии, составляет 81 в год. Оборонное ведомство планировало увеличить их выпуск до 131 в год.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:07 16.08.2023
Госкорпорация Ростех и блогер Рыбарь представили серию тематических артов в поддержку работников ОПК
0
66
17:22 16.08.2023
Первый этап переселения по программе реновации на северо-востоке Москвы выполнен на 60%
0
132
17:12 16.08.2023
Поставки в войска ракет для «Искандеров» выросли в несколько раз с начала СВО
0
156
17:00 16.08.2023
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 104 рублей
0
162
16:50 16.08.2023
Мэр Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"
0
172
16:41 16.08.2023
Сергей Собянин: Четыре улицы Москвы назовем в честь легенд "Спартака"
0
175
16:32 16.08.2023
В СФ предлагают ввести до 3 лет лишения свободы за публикацию видео атак дронов
0
215
16:12 16.08.2023
В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ, четверо уничтожены
0
241
16:00 16.08.2023
Африканский союз выступил против военного решения ситуации в Нигере — Le Monde
0
243
15:32 16.08.2023
ВСУ с начала августа потеряли до 100 человек при попытках переправиться на Херсонщине
0
249

Возврат к списку