Госкорпорация Ростех и блогер Рыбарь представили серию тематических артов в поддержку работников ОПК

18:07

Ростех и один из крупнейших медиаресурсов военно-политического сегмента российского Telegram – проект «Рыбарь» – представили творческий проект #ДушаЗавода в поддержку работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Арты, на которых изображены представители профессий, связанных с выполнением гособоронзаказа, можно увидеть на форуме «Армия-2023» в Кубинке на стенде Госкорпорации.

Арт-проект в поддержку сотрудников предприятий ОПК – это 22 художественных композиции, которые изображают выполняющих свои служебные задачи сотрудников ОПК. В их числе – Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», Концерн Калашников, «Октава», «Базальт», «Мотовилихинские заводы», Омский завод транспортного машиностроения, Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова и другие стратегические промышленные предприятия. Экспозиция артов #ДушаЗавода выставлена в видеоформате в павильоне Ростеха «Диверсификация ОПК» и будет действовать на протяжении всей работы форума «Армия-2023».

– С начала СВО наши коллективы перешли на работу в несколько смен, трудятся практически круглосуточно, наращивая производство. Сейчас это наша передовая, и мы прилагаем все силы, чтобы армия была обеспечена всем необходимым. Только в 2022 году на предприятия Ростеха было принято дополнительно 30 тыс. человек, еще свыше 20 тысяч придут на предприятия в этом году. Уникальность арт-проекта Рыбаря в том, что он позволяет заглянуть в самое сердце отечественного военно-промышленного комплекса и увидеть тех, кто, стоя за станком, обеспечивает обороноспособность страны, – рассказали в Ростехе.