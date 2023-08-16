Швейцария поддержала визовые ограничения ЕС по выданным РФ документам ряда регионов
18:42 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оно пояснило, что ЕС «ранее разъяснил текущую практику в этом отношении», а Федеральный совет «принял это правило на своем заседании 16 августа». В этой связи жители Абхазии, Южной Осетии, а также некоторых регионов Украины «больше не могут получить шенгенскую визу или пересечь внешнюю шенгенскую границу с проездным документом, выданным Россией». «Не признаются обычные паспорта и дипломатические паспорта, виды на жительство для лиц без гражданства, удостоверения на возвращение и документы, удостоверяющие личность моряков», — говорится в сообщении.В Берне не уточнили, о каких конкретно районах, более не контролируемых Украиной, идет речь.
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