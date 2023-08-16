В Белом доме заявили, что программа обучения украинских пилотов на F16 еще «на рассмотрении»

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов прорабатывает с союзниками вопрос, когда и где начнется программа обучения украинских военных летчиков применению истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге для иностранных журналистов.

Его попросили рассказать о сроках начала данной программы, а также в какой стране она пройдет. «У меня нет никакой новой информации по обучению [украинцев пилотированию] F-16. В Вильнюсе на встрече „семерки“ президент [США Джо Байден] решительным образом пообещал, что мы поддерживаем [передачу Киеву] F-16. В конечном счете, F-16 будут поставлены на Украину. И начинать нужно с обучения. И мы работаем с нашими европейскими союзниками, в частности над тем, чтобы как можно скорее приступить к обучению. Но это пока находится на стадии рассмотрения», — ответил Кирби.