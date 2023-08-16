20:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН будет представлена на саммите БРИКС, уровень участия объявят на следующей неделе. Об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

«Да, ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР. Мы надеемся, что сообщим вам детали, возможно, в начале следующей недели», — сказал Хак.