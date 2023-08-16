ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР
20:08 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Да, ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР. Мы надеемся, что сообщим вам детали, возможно, в начале следующей недели», — сказал Хак.
НОВОСТИ
- 20:25 16.08.2023
- Китай продолжает сокращать инвестиции в госдолг США
- 19:25 16.08.2023
- В Белом доме заявили, что программа обучения украинских пилотов на F16 еще «на рассмотрении»
- 18:42 16.08.2023
- Швейцария поддержала визовые ограничения ЕС по выданным РФ документам ряда регионов
- 18:07 16.08.2023
- Госкорпорация Ростех и блогер Рыбарь представили серию тематических артов в поддержку работников ОПК
- 17:40 16.08.2023
- Армия Тайваня испытала секретную крылатую ракету
- 17:22 16.08.2023
- Первый этап переселения по программе реновации на северо-востоке Москвы выполнен на 60%
- 17:12 16.08.2023
- Поставки в войска ракет для «Искандеров» выросли в несколько раз с начала СВО
- 17:00 16.08.2023
- Курс евро на Мосбирже опустился ниже 104 рублей
- 16:50 16.08.2023
- Мэр Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"
- 16:41 16.08.2023
- Сергей Собянин: Четыре улицы Москвы назовем в честь легенд "Спартака"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать