Китай продолжает сокращать инвестиции в госдолг США

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство КНР снизило свои вложения в госдолг США до минимума за 14 лет на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

В июне доля Китая в казначейских бумагах США продолжила сокращаться уже в третий месяц подряд, снизившись еще на $11,3 млрд и составив $835,4 млрд. В настоящее время Пекин является вторым по величине держателем американских долговых бумаг.