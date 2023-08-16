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НОВОСТИ

Китай продолжает сокращать инвестиции в госдолг США

20:25 16.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство КНР снизило свои вложения в госдолг США до минимума за 14 лет на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

В июне доля Китая в казначейских бумагах США продолжила сокращаться уже в третий месяц подряд, снизившись еще на $11,3 млрд и составив $835,4 млрд. В настоящее время Пекин является вторым по величине держателем американских долговых бумаг.

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