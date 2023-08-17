Более 5 тыс. человек эвакуированы из зоны подтопления в Приморье
07:40 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Всего более 5 тыс. человек, 750 из которых дети, эвакуированы из затопленных домовладений и перевезены лодочными переправами. На территории края развернуты и функционируют 7 пунктов временного размещения, в которых размещены 276 человек, в том числе 64 ребенка», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в настоящее время в крае наблюдается стабилизация гидрологической обстановки, преимущественно происходит спад уровней воды, наиболее интенсивный на реках южных и западных районов.
НОВОСТИ
- 08:10 17.08.2023
- В РФ вырос спрос на изучение языков азиатских стран - исследование
- 07:50 17.08.2023
- На форуме «Армия-2023» впервые показали дрон-бомбардировщик «Гранат-ПГ»
- 20:25 16.08.2023
- Китай продолжает сокращать инвестиции в госдолг США
- 20:08 16.08.2023
- ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР
- 19:25 16.08.2023
- В Белом доме заявили, что программа обучения украинских пилотов на F16 еще «на рассмотрении»
- 18:42 16.08.2023
- Швейцария поддержала визовые ограничения ЕС по выданным РФ документам ряда регионов
- 18:07 16.08.2023
- Госкорпорация Ростех и блогер Рыбарь представили серию тематических артов в поддержку работников ОПК
- 17:40 16.08.2023
- Армия Тайваня испытала секретную крылатую ракету
- 17:22 16.08.2023
- Первый этап переселения по программе реновации на северо-востоке Москвы выполнен на 60%
- 17:12 16.08.2023
- Поставки в войска ракет для «Искандеров» выросли в несколько раз с начала СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать