Более 5 тыс. человек эвакуированы из зоны подтопления в Приморье

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 5 тыс. человек на данный момент эвакуированы из затопленных домовладений в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.



«Всего более 5 тыс. человек, 750 из которых дети, эвакуированы из затопленных домовладений и перевезены лодочными переправами. На территории края развернуты и функционируют 7 пунктов временного размещения, в которых размещены 276 человек, в том числе 64 ребенка», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в настоящее время в крае наблюдается стабилизация гидрологической обстановки, преимущественно происходит спад уровней воды, наиболее интенсивный на реках южных и западных районов.





