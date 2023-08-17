В РФ вырос спрос на изучение языков азиатских стран - исследование

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на изучение среди россиян в этом году вдвое превысил спрос на европейские языки, в частности, интерес к корейскому языку вырос более чем на 100%, свидетельствуют результаты исследования «Авито услуг», которые имеются в распоряжении ТАСС.



«За год динамика роста спроса на репетиторов по азиатским языкам в 2 раза превысила спрос на обучение европейским языкам, показала аналитика платформы Авито услуги. Рейтинг языков, спрос на которые вырос за год наиболее активно, возглавили корейский (+113% год к году), китайский (+83%) и испанский (+69%) языки», — говорится в сообщении.



В целом спрос на репетиторов по иностранным языкам за год вырос на 48%, а предложение на сервисе — на 24%. Интерес к изучению английского языка за год вырос на 47%, арабского — на 42%, немецкого и французского на 27% и 26% соответственно.



Согласно данным «Авито услуг», средняя стоимость занятия с репетитором начинается от 600 руб. за часовой индивидуальный урок. При этом отмечается, что конечная стоимость занятий будет зависеть от языка и компетенций репетитора. Например, стоимость урока по китайскому с носителем языка может стоить от 1 500 рублей, с начинающим экспертом — от 800 рублей.





