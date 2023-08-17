В РФ вырос спрос на изучение языков азиатских стран - исследование
08:10 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За год динамика роста спроса на репетиторов по азиатским языкам в 2 раза превысила спрос на обучение европейским языкам, показала аналитика платформы Авито услуги. Рейтинг языков, спрос на которые вырос за год наиболее активно, возглавили корейский (+113% год к году), китайский (+83%) и испанский (+69%) языки», — говорится в сообщении.
В целом спрос на репетиторов по иностранным языкам за год вырос на 48%, а предложение на сервисе — на 24%. Интерес к изучению английского языка за год вырос на 47%, арабского — на 42%, немецкого и французского на 27% и 26% соответственно.
Согласно данным «Авито услуг», средняя стоимость занятия с репетитором начинается от 600 руб. за часовой индивидуальный урок. При этом отмечается, что конечная стоимость занятий будет зависеть от языка и компетенций репетитора. Например, стоимость урока по китайскому с носителем языка может стоить от 1 500 рублей, с начинающим экспертом — от 800 рублей.
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