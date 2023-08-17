Американский конгрессмен считает, что санкции США против РФ провалились
08:20 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Америка отправила правительству Украины $113 млрд, продолжает ежемесячно направлять $1 млрд, к тому же [президент США Джо] Байден хочет [выделить] еще $20 млрд. Тем временем Россия становится богаче, а Америка становится беднее на триллионы. Санкции США провалились. Никаких больше денег Украине!» — написала она в среду на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter).
Как следует из опубликованного ранее доклада швейцарского банка UBS, совокупное частное богатство США в 2022 году уменьшилось на $5,9 трлн, тогда как Россия завершила год его ростом на $600 млрд.
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