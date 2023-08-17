В Красноярском крае задержаны люди, планировавшие подрыв станций связи в ЗАТО Зеленогорске
09:00 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативники задержали двух человек в Красноярском крае, которые, по версии следствия, планировали подрыв базовых станций связи в закрытом городе Зеленогорске. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю.
«Установлено, что два сторонника идеологии, запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации «Граждане СССР», планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком» в г. Зеленогорске», — говорится в сообщении.
Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии с УФСБ России по ЦВО при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Красноярскому краю на территории.
Решением Самарского областного суда от 19 августа 2022 г. межрегиональная общественная организация «Граждане СССР» признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.
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