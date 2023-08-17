Свыше 1,2 тысячи россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов компании Red Wings — посол

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,2 тысячи граждан РФ застряли в турецкой курортной Анталье из-за отмены по техническим причинам рейсов российского авиаперевозчика Red Wings. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

«К сожалению, задержки с вылетами рейсов как российских, так и турецких авиакомпаний стали достаточно частым явлением. Надо отметить, что в большинстве случаев они составляли от одного до трех часов и не представляли особых проблем для пассажиров. Однако имевшую место в последние несколько дней ситуацию с компанией Red Wings, пожалуй, можно назвать экстраординарной, когда из-за отмены рейсов по техническим причинам в Анталье скопилось свыше 1 200 пассажиров, планировавших вернуться домой. Надо отдать должное представителям перевозчика: основная часть российских граждан была размещена в отелях и обеспечена питанием. Тем не менее нашим гражданам пришлось более двух суток ожидать отправки на родину», — рассказал дипломат.