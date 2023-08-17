Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу
09:20 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция взяла в аренду на 99 лет порт Хомс на северо-западе Ливии, где разместит военную базу. Об этом сообщил телеканал TGRT со ссылкой на источники.
Утверждается, что такой шаг позволит укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов.
По имеющейся информации, на военной базе, которая будет создана в этом регионе, планируется разместить турецкие боевые беспилотники и системы ПВО.
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