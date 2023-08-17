Рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже продолжает демонстрировать рост по отношению к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно данным на 07:19 мск, доллар снижался до 0,86% и находился на уровне 93,85 руб., евро торговался на уровне 102,28 руб. (-0,89%). Юань находился на отметке 12,78 руб. (-0,95%).

К 07:35 мск курс доллара на Московской бирже замедлил снижение и находился на отметке 94,09 руб. (-0,6%), юань терял 0,71%, опускаясь до отметки 12,81 руб. К 07:28 мск евро снижался на 1,01%, до 102,15 руб.