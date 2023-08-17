Рамзан Кадыров раскритиковал нововведения на свадьбах в Чечне

10:32

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал нововведения на свадьбах, проводящихся в Чечне, заявив об их недопустимости.

«Прежде всего, коснулся темы свадебных торжеств. За последние годы обстановка вокруг этих мероприятий значительно изменилась. В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Данные новшества привели к существенному росту расходов на организацию свадеб, также сообщил он. RT