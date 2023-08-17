Рамзан Кадыров раскритиковал нововведения на свадьбах в Чечне
10:32 17.08.2023
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал нововведения на свадьбах, проводящихся в Чечне, заявив об их недопустимости.
«Прежде всего, коснулся темы свадебных торжеств. За последние годы обстановка вокруг этих мероприятий значительно изменилась. В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Данные новшества привели к существенному росту расходов на организацию свадеб, также сообщил он. RT
НОВОСТИ
- 11:20 17.08.2023
- Не менее 100 человек арестованы в Пакистане за нападения на христианские церкви
- 11:14 17.08.2023
- «Боевых монстров Ростеха» теперь можно примерить на себя
- 11:05 17.08.2023
- На 2024 запланированы совместные военные учения Китая и Белоруссии - СМИ
- 11:00 17.08.2023
- Байден пообещал Луле да Силве выделить $500 млн на восстановление лесов Амазонии
- 10:20 17.08.2023
- Польша совершает масштабные закупки наступательных вооружений - СМИ
- 10:05 17.08.2023
- Кнайсль на вопрос о курсе евро рассказала, что получает в России зарплату в рублях
- 10:00 17.08.2023
- Товарооборот Японии и РФ в июле упал на 51%, до $715 млн
- 09:32 17.08.2023
- Рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам
- 09:20 17.08.2023
- Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу
- 09:05 17.08.2023
- Свыше 1,2 тысячи россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов компании Red Wings — посол
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать