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НОВОСТИ

Рамзан Кадыров раскритиковал нововведения на свадьбах в Чечне

10:32 17.08.2023

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал нововведения на свадьбах, проводящихся в Чечне, заявив об их недопустимости.

«Прежде всего, коснулся темы свадебных торжеств. За последние годы обстановка вокруг этих мероприятий значительно изменилась. В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Данные новшества привели к существенному росту расходов на организацию свадеб, также сообщил он.  RT

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