Байден пообещал Луле да Силве выделить $500 млн на восстановление лесов Амазонии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден пообещал бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве выделить $500 млн на восстановление дождевых лесов бассейна реки Амазонки в течение пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров.

«Два лидера подробно обсудили сотрудничество в области климата и подготовку к [28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата] COP28, в том числе обещание президента Байдена запросить у Конгресса выделение $500 млн в течение пяти лет в поддержку Фонда Амазонии (занимается финансированием проектов по сохранению и восстановлению дождевых лесов Амазонии — прим. ТАСС)», — указано в сообщении. Кроме того, США намерены привлечь до $1 млрд на восстановление подвергшихся деградации территорий в Амазонии и в Бразилии в целом.