На 2024 запланированы совместные военные учения Китая и Белоруссии - СМИ
11:05 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередные китайско-белорусские совместные военные маневры запланированы на 2024 год. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».
«Первый (президент Белоруссии Александр Лукашенко — прим. ТАСС) проводит [в Минске] встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу. Кратко о нынешнем взаимодействии [Белоруссии и Китая в военной сфере]: происходит регулярный обмен делегациями; проводится обучение представителей ВС Беларуси и НОАК в военных учебных заведениях обеих стран; проходят совместные военные учения и тренировки на территориях Беларуси и Китая. Очередные маневры запланированы на 2024 год», — говорится в сообщении.
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