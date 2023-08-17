На 2024 запланированы совместные военные учения Китая и Белоруссии - СМИ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередные китайско-белорусские совместные военные маневры запланированы на 2024 год. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».

«Первый (президент Белоруссии Александр Лукашенко — прим. ТАСС) проводит [в Минске] встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу. Кратко о нынешнем взаимодействии [Белоруссии и Китая в военной сфере]: происходит регулярный обмен делегациями; проводится обучение представителей ВС Беларуси и НОАК в военных учебных заведениях обеих стран; проходят совместные военные учения и тренировки на территориях Беларуси и Китая. Очередные маневры запланированы на 2024 год», — говорится в сообщении.