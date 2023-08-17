Боевая мощность Ту-95 в этом году будет повышена вдвое — замглавы Минпромторга РФ
11:32 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевая мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 в этом году будет повышена вдвое, заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров в ходе посещения ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре.
«За счет технической, технологической вооруженности предприятия „Кузнецов“ мы обеспечиваем практически весь выпуск гособоронзаказа. В этом году по программе Ту-95 благодаря „Кузнецову“ будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков», — сказал замминистра.
Он также напомнил о выпуске новых самолетов Ту-160М. «Безусловно, двигатели тоже производятся здесь, НК-32 второй серии. И мы уже видим надежность в этой серийности, и долгосрочные программы, которые обеспечивало правительство РФ, все осуществлены», — добавил Бочаров.
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